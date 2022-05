Forte dispositivo policial no Bairro do Cerco. Bombeiros falam num ferido

Por Lusa 11 Maio, 2022 • 18:36 Partilhar este artigo Facebook

As autoridades receberam esta quarta-feira um alerta de tiroteio no Bairro do Cerco, no Porto, do qual resultou um ferido, confirmou à Lusa fonte dos Bombeiros de Valbom.

"O alerta foi dado às 17:02, para a Rua Vila Nova de Foz Coa, no Bloco 19, onde estaria a decorrer um tiroteio", relatou a fonte da corporação.

À chegada ao local, continuou, depararam "com um forte dispositivo policial, que cercava toda a zona" e com a "existência de um ferido, que estava a ser assistido pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital São João e que "recusou transporte para o hospital".

Em face disto, disse "desconhecer" o tipo de ferimento, se resultou do tiroteio e a gravidade do mesmo, bem como se era homem ou mulher a pessoa assistida.

Fonte da PSP confirmou à Lusa o alerta e a presença no local.

Contactada pela TSF, a PSP não confirma a existência de um tiroteio.