Alerta do fisco sobre 'emails' falsos. É o segundo desde o início do ano

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) emitiu um novo alerta sobre o envio de mensagens falsas aos contribuintes, supostamente enviadas pela AT a contribuintes mas que devem ser ignoradas. Trata-se do segundo alerta emitido só neste mês de janeiro. "O objetivo [das mensagens falsas] é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos 'links' sugeridos", alerta o fisco, mostrando dois dos emails enviados, um intitulado "Finanças - Divergência de ano 2020", informando que a AT está a controlar a entrega da declaração de rendimentos, que ainda não arrancou, e outro referente a pagamentos em falta em processo executivo 2021.

O aviso surge depois de outro alerta da AT, divulgado em 10 de janeiro, sobre o envio de 'emails' falsos nos quais é pedido que se carregue num 'link' fornecido para recebimento de um alegado reembolso.

A AT emitiu no ano passado 11 alertas de segurança sobre o envio de mensagens falsas, quase o dobro dos (seis) alertas que emitiu em 2020.