Alerta para "fenómeno extremo de vento" e "forte precipitação", Governo dá tolerância de ponto e outros destaques TSF

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil fez um ponto de situação da intempérie que passa por Portugal. O comandante André Fernandes alerta para um "agravamento da precipitação" na região de Lisboa e Vale do Tejo durante a noite e "fenómenos extremos de vento".

Com as festas à vista, o Governo decidiu dar tolerância de ponto aos trabalhadores que exercem funções públicas no Estado nos dias anteriores às vésperas de Natal e Ano Novo.

O Presidente da República deslocou-se esta segunda-feira à Escola Básica e Secundária de Ourém para dar uma aula debate, mas acabou por ser recebido por dezenas de professores em protesto. Marcelo Rebelo de Sousa mostrou-se solidário com as queixas dos docentes.

A Urgência Pediátrica do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, reabriu esta segunda-feira, quase uma semana depois de ter fechado, no mesmo dia em que os autarcas de Setúbal, Palmela e Sesimbra deslocaram-se por iniciativa própria ao ministério da Saúde, mas o encontro com Manuel Pizarro foi adiado para dia 20 de dezembro.

Se em Portugal a chuva que está a causar problemas, em Inglaterra está mais frio e a neve que provoca perturbações. Os aeroportos de Londres estão a ser afetados pelo nevão, tendo sido encerradas várias pistas.