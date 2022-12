Alerta vermelho. Avião com destino a Toronto precisou de aterrar de emergência em Faro

© Anna Zvereva from Tallinn, Estonia - Air Transat, C-GOIE, Airbus A321-271NX, CC BY-SA 2.0

Um avião da Air Transat com destino a Toronto, no Canadá, aterrou esta quarta-feira de emergência no Aeroporto Gago Coutinho, em Faro, obrigando a acionar o alerta vermelho do Plano de Emergência, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Em declarações à Lusa, fonte do Centro Distrital de Proteção Civil (CDOS) de Faro adiantou que o alerta foi declarado pelo aeroporto cerca das 12h40, para a aterragem de emergência de uma aeronave que reportou uma avaria num dos dois motores.

O avião, com 148 pessoas a bordo e que tinha descolado de Faro às 11h40, aterrou às 13h09 em segurança e sem registo de problemas com passageiros e tripulantes, disse a mesma fonte.

A aeronave, um Airbus A321, da companhia canadiana Air Transat, tinha descolado às 11h40 do Aeroporto Internacional e Faro com destino a Toronto, no Canadá, segundo a informação disponível na página oficial daquele aeroporto.

Face ao alerta vermelho, o mais elevado do Plano de Emergência definido, decretado pelo Aeroporto Gago Coutinho, foram mobilizados todos os agentes de Proteção Civil do distrito de Faro adstritos ao plano, concretamente todas as corporações de bombeiros da região, forças policiais e serviços médicos.

Segundo explicou a fonte do CDOS, o Plano de Emergência do Aeroporto engloba três níveis: o primeiro, amarelo, coloca todas as equipas em pré-aviso, um segundo, laranja, de prontidão de todas as forças, e o terceiro, vermelho, onde as equipas saem de imediato para o terreno.

"Foi o que aconteceu neste caso, tendo as equipas que mobilizam mais de uma centena de elementos sido desmobilizadas depois da aterragem do avião em segurança", precisou.

A Lusa tentou obter informações da ANA - Aeroportos de Portugal, a entidade gestora de vários aeroportos no território nacional, sobre o incidente com o avião da Air Transat, mas tal não foi possível até ao momento.