Alertas do Presidente sobre Páscoa, novo estado de emergência e outros destaques TSF

Por TSF 25 Março, 2021 • 21:03

Testar. Vacinar. Rastrear. São estas as palavras de ordem deixadas, esta quinta-feira, ao país pelo Presidente da República. Num discurso proferido poucas horas depois da Assembleia da República ter aprovado a renovação do estado de emergência, Marcelo Rebelo de Sousa pediu "sensatez" na semana da Páscoa e assinalou que "estamos mais perto do que nunca, mas ainda não chegámos à meta que desejamos".

Esta quinta-feira foi também de reunião do Conselho de Ministros. As principais novidades estão aqui:

A destacar há a aprovação da prorrogação, até 31 de dezembro deste ano, a obrigatoriedade da adoção do regime de teletrabalho sempre que as funções o permitirem.

Às 00h00 desta sexta-feira começa, em Portugal, um período de restrições que vai durar até pouco depois da Páscoa. O principal destaque é a proibição da circulação entre concelhos, mas há mais para saber:

Se, mesmo assim, precisa de sair à rua, saiba que - com grande probabilidade - vai encontrar a PSP.

E as restrições não se aplicam apenas a quem já está dentro das fronteiras portuguesas. O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, fez questão de assinalar no Parlamento que, na próxima semana, "não haverá viagens turísticas" para Portugal.

Quem também não pode - nem consegue - viajar é o "Ever Given", navio da Evergreen que está encalhado no Canal do Suez desde esta quarta-feira. Até agora, nada o conseguiu mover.