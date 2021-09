Alertas na ONU, Fernando Nobre alvo de processo disciplinar e outros destaques TSF

© Eduardo Munoz/AFP

Marcelo Rebelo de Sousa foi à Assembleia Geral da ONU falar de multilateralismo. Num discurso que o próprio assumiu ser virado para o mundo, o Presidente da República defendeu que nenhum país, por mais poderoso que seja, pode resolver sozinho os problemas que o mundo tem em mãos.

O secretário-geral, António Guterres, seguiu a mesma linha: com o mundo à beira do "abismo", pediu cooperação entre os países presentes na abertura do debate.

Jair Bolsonaro, por outro lado, fez um discurso em que apresentou o Brasil ao mundo como um país que já recuperou a "credibilidade", mas os dados parecem dizer o contrário.

A Ordem dos Médicos abriu um processo disciplinar ao médico Fernando Nobre depois de uma queixa sobre declarações que prestou numa manifestação de negacionistas da pandemia de Covid-19 realizada junto à Assembleia da República.

O ministro do Ambiente, Matos Fernandes, garantiu esta terça-feira que, no próximo ano, "não haverá seguramente aumentos no mercado regulado de eletricidade".

Nas urgências do Hospital de Torres Vedras, só quem está a ser atendido quem chega ao hospital pelos próprios meios. Os serviços não estão a receber pacientes encaminhados pelos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) ou pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

A ministra espanhola que ontem tinha defendido que o vulcão em erupção em La Palma poderia ser usado "como atração" pediu hoje desculpas e lamentou que as suas primeiras declarações "possam ter ofendido os sentimentos de La Palma e do povo de La Palma".

As condições de atribuição do Passe de Antigo Combatente e os procedimentos relativos à sua operacionalização foram publicados esta terça-feira em Diário da República.

