Alertas para um inverno com Covid, detritos de foguetão chinês deixam Espanha em alerta e outros destaques TSF

Filipe Froes, médico, especialista em doenças respiratórias e Patrícia Akester, cientista do direito, são os entrevistados desta semana do programa em Alta Voz a dias do lançamento do livro de crónicas "A pandemia que revelou outras pandemias" que escreveram a quatro mãos ao longo de dois anos. A Covid-19 não desapareceu, alertam.

O "guia do trabalho transfronteiriço" foi apresentado esta sexta-feira na Cimeira Ibérica, concretizando o compromisso de Portugal e Espanha em relação às pessoas que cruzam a fronteira para trabalhar.

Também o 112 Transfronteiriço, para resposta de urgência em saúde, avança esta sexta-feira na Galiza e Norte de Portugal.

O presidente da câmara de Braga, Ricardo Rio, lamenta que, à semelhança do que acontecia, os autarcas agora não sejam ouvidos durante a preparação da Cimeira Ibérica.

Portugal e Espanha vão desenvolver uma estratégia comum para o turismo nas zonas de fronteira, para valorizar e promover destinos e produtos e formar recursos humanos, disse o Ministério da Economia português.

Oespaço aéreo da Catalunha esteve encerrado durante cerca de uma hora esta manhã devido ao risco de queda de entre 17 e 23 toneladas de detritos do foguetão chinês Longa Marcha CZ-5B.

O exército sul-coreano mobilizou esta sexta-feira 80 aviões depois de identificar um grande destacamento de aeronaves da Coreia do Norte, que tem lançado mísseis para responder a manobras militares de Seul e Washington.

Os Estados Unidos e a Coreia do Sul alertaram esta sexta-feira a Coreia do Norte que a utilização de qualquer tipo de arma nuclear contra Seul ou outros aliados regionais resultaria no fim do regime de Kim Jong-un.

O bispo Daniel Batalha Henriques, que ocupava o lugar de auxiliar de Lisboa, morreu na madrugada desta sexta-feira, aos 56 anos.

O deputado do partido de extrema-direita francesa insultou o deputado negro Carlos Martens Bilongo, nascido em França, enquanto este questionava o Governo sobre "imigração ilegal".