Por TSF 28 Julho, 2021 • 09:56

Alexandra Borges é a nova diretora de grande reportagem e investigação do Grupo Global Media. Depois de uma década na RTP - Televisão Pública e de 20 anos na TVI, canal de onde saiu há nove meses, a jornalista "abraça agora um novo desafio profissional" a convite de Marco Galinha, Presidente do GMG.

A nova diretora de grande reportagem e investigação do grupo Global Media "terá uma equipa própria e autonomia para gerir de forma livre todas as suas investigações jornalísticas", sustenta a administração do Grupo Global Media que garante ter como prioridade "o reforço do jornalismo independente, de investigação e qualidade".