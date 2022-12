Alexandra Reis deixa Governo, oposição diz que caso não deve ficar por aqui e outros destaques TSF

A ex-secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis © Tiago Petinga/Lusa

Três dias depois de estalar a polémica, Alexandra Reis está fora do Governo. O ministro das Finanças pediu a Alexandra Reis que apresentasse o pedido de demissão que foi "prontamente aceite" pela até agora secretária de Estado do Tesouro.

Em reação, Jorge Pires, da Comissão Política do PCP, diz que a demissão não apaga as injustiças das indemnizações pagas por empresas públicas, como a TAP.

Inês de Sousa Real, porta-voz do PAN, defendeu que a demissão da secretária de Estado do Tesouro, embora "inevitável", "não resolve os problemas de fundo" na gestão da TAP.

O Livre, por sua vez, considera que a saída de Alexandra Reis do Governo era uma das duas formas possíveis para resolver o problema. Agora o fundador e deputado único do partido, Rui Tavares, espera que o Governo seja "bastante mais exigente" e faça "escolhas políticas claras" a partir de agora.

Também à TSF, o presidente do CDS-PP, Nuno Melo, afirma que a posição de Alexandra Reis era "insustentável" e que é preciso saber qual o papel de Medina na escolha da até agora secretária de Estado do Tesouro.

Para João Cotrim de Figueiredo, presidente da Iniciativa Liberal, a demissão da secretária de Estado do Tesouro peca por tardia.

Por fim, a deputada do BE Mariana Mortágua considerou que a saída de Alexandra Reis era inevitável e que o caso é revelador de "enormes problemas de gestão e na tutela da TAP".

Perante mais um caso que "prejudica a TAP", o Sindicato dos Trabalhadores do Setor da Aviação Civil (SITAVA) mostra "preocupação". José Sousa, dirigente do SITAVA, lamenta que a empresa seja "mãos largas" para administradores.

Já Paulo Morais, presidente da Associação Frente Cívica, disse à TSF que teria sido mais digno se Alexandra Reis tivesse saído pelo próprio pé, mas o desfecho só podia passar pelo afastamento da governante. E defende que, tendo em conta as sucessivas polémicas na TAP, o ministro Pedro Nuno dos Santos devia pedir para abandonar o Ministério das Infraestruturas.

Em Itália, o Papa Francisco disse que o seu antecessor, Bento XVI, "está muito doente" e que reza pelo Papa emérito. Com 95 anos, Bento XVI foi o Papa antecessor de Francisco, tendo sido, em 2013, o primeiro pontífice a renunciar ao cargo em 600 anos.

Invocado, por António Costa, como salvaguarda face a eventuais excessos de uma maioria absoluta, no caso concreto de uma maioria do Partido Socialista "pisar a linha", Marcelo Rebelo de Sousa fecha o ano com a popularidade intacta nas sondagens, apesar de algumas declarações que causaram furor mediático.

Na China, o Mecanismo Conjunto de Prevenção e Controlo do Conselho de Estado do executivo chinês declarou na terça-feira que as mortes e casos graves de Covid-19 no país serão divulgados semanalmente e, posteriormente, mensalmente.

Perante este aumento de casos, o Ministério dos Transportes chinês recomendou a quem viajar durante as férias do Ano Novo Lunar, que em 2023 ocorrerá entre 21 e 27 de janeiro, que o faça "de forma escalonada" para evitar infeções massiva pela Covid-19.

Após Pequim ter anunciado, no início da semana, que as deslocações para o estrangeiro vão ser retomadas a partir de 8 de janeiro, os chineses apressaram-se a fazer pedidos de passaporte e reservas de viagens.

Morreu, esta quarta-feira, aos 74 anos, a cantora Linda de Suza, avança a agência de notícias AFP, que cita o agente da artista, Fabien Lecoeuvre. A artista estava hospitalizada em Gisors, tendo morrido devido a "insuficiência respiratória" e diagnosticada com Covid-19.