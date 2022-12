Alexandra Reis pediu 1,5 milhões à TAP, Governo entrega esclarecimento à IGF e CMVM e outros destaques TSF

© Miguel A. Lopes/Lusa (arquivo)

A indemnização da TAP a Alexandra Reis continuou a marcar esta terça-feira. No esclarecimento enviado pela TAP aos ministros das Finanças e Infraestruturas, ficou a saber-se que a atual secretária de Estado do Tesouro pretendia, inicialmente, receber quase um milhão e meio de euros da companhia aérea pela cessação do contrato de trabalho sem termo que tinha firmado com a empresa.

Durante o dia, foram várias as figuras políticas a reagir ao caso. Primeiro, António Costa afirmou esta terça-feira à Lusa que "desconhecia em absoluto os antecedentes" e pediu esclarecimentos sobre o pagamento por parte da companhia aérea e Marcelo Rebelo de Sousa, fez notar que os ministros, o primeiro-ministro, o próprio e "sobretudo os portugueses" estão à espera de ver esclarecido o caso.

Sobre a polémica, jurídicas contactadas pela TSF explicam que só existem quatro justificações para se poder entregar na Conservatória do Registo Comercial uma alteração da composição dos órgãos sociais das empresas: desde logo o fim do mandato e o óbito, mas também a renúncia ou a destituição.

Esta terça-feira, o Governo aprovou a extinção da Fundação de Arte Moderna e Contemporânea Coleção Berardo, num Conselho de Ministros eletrónico realizado esta terça-feira. Em maio, o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, já tinha colocado um ponto final no protocolo com Joe Berardo.

Mal saiu do carro, em Murça, Marcelo Rebelo de Sousa foi abordado por dois populares com acusações de que pouco está a ser feito na prevenção e combate aos incêndios florestais. Questionado, pouco depois, sobre esse incidente, o Presidente da República desvalorizou, argumentando que "democracia é isto".

Entre 1 de fevereiro e 1 de julho de 2022, o Presidente russo Vladimir Putin decretou a proibição da venda de petróleo a países e empresas que estejam a cumprir com a limitação do preço máximo do barril de petróleo acordada como sanção à invasão da Ucrânia.

A incontornável guerra da Ucrânia, o papel de Volodymyr Zelensky, a viragem política no Brasil, com a derrota de Bolsonaro nas urnas e o regresso de Lula da Silva à presidência do país, a "onda vermelha" republicana que não se confirmou nas eleições intercalares dos EUA e a revolta nas ruas do Irão e do mundo, depois da morte de Masha Amini, após ter sido espancada pela polícia, são os destaques de Ricardo Alexandre, de tudo o que se passou no mundo em 2022.

O matemático Eduardo Veloso morreu esta terça-feira aos 94 anos no Hospital de Cascais, onde estava internado. Eduardo Veloso formou-se em Matemática e foi navegador da TAP. Publicou livros de geometria e dezenas de artigos na revista Educação e Matemática, editada pela APM e da qual foi diretor.

O avançado do Sporting de Espinho Betinho 'voou' esta terça-feira das distritais de Aveiro para o Manchester United, por erro do site da Premier League, e encarou a situação "como uma brincadeira" nas redes sociais.