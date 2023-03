Alexandra Reis tem de devolver dinheiro, liderança da TAP cai e outros destaques TSF

O ministro das Finanças, Fernando Medina, e o ministro das Infraestruturas, João Galamba © André Kosters/Lusa

Por TSF 06 Março, 2023 • 20:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Inspeção-Geral das Finanças concluiu que o acordo celebrado para a saída de Alexandra Reis da TAP é nulo, adiantou o Governo, que vai pedir a restituição dos valores.

Em reação, a ex-administradora da TAP Alexandra Reis discordou do parecer da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) mas assegura que por "vontade própria" devolverá o montante indicado pela entidade, lamentando "os ataques de caráter" de que foi alvo.

Para o cargo de novo presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da TAP, o Governo escolheu Luís Silva Rodrigues, que atualmente lidera a SATA.

Sobre os abusos sexuais na igreja, o psiquiatra Daniel Sampaio negou que a Igreja tenha recebido uma lista com os nomes dos padres abusadores sem ter mais informações sobre os casos denunciados, descrevendo a postura dos bispos como um "atrasar do problema".

Em cada diocese, tribunais eclesiásticos, escolhidos pelo respetivo bispo, vão investigar os sacerdotes no ativo suspeitos de abuso sexual de menores.

A fábrica portuguesa de calçado Ecco vai despedir 42 funcionários, anunciou o sindicato do setor, justificando a medida com o facto de o departamento de amostras dessa unidade de Santa Maria da Feira ter agora menos trabalho. Numa nota enviada à TSF, a empresa afirmou que a reestruturação global do Grupo Ecco vai refletir-se também em Portugal.

O primeiro-ministro falou no Twitter em "metro ligeiro" e, na cerimónia de apresentação do projeto, a ministra da Coesão Territorial apresentou-o como sendo um "metro de superfície". "Será capaz de fazer uma enorme diferença na maneira como se deslocam residentes e visitantes", afirmou Ana Abrunhosa. "O metro de superfície vai permitir poupar milhares de viagens diárias em transporte individual e milhares de toneladas em CO2", adiantou.

Apesar da polémica que envolveu a Assembleia da República, o ministro dos Negócios Estrangeiros acredita que a visita de Lula da Silva a Portugal vai ser um sucesso. A garantia foi dada por João Gomes Cravinho, no Palácio das Necessidades, em Lisboa, após um encontro com o chefe da diplomacia angolana.

Na Bielorrússia, um tribunal condenou à revelia a líder exilada da oposição bielorrussa, Svetlana Tikhanovskaia, a 15 anos de prisão, após um julgamento em que foi acusada de conspiração para derrubar o governo por vias anticonstitucionais.

No futebol, o avançado brasileiro Neymar, do Paris Saint-Germain, vai estar afastado dos relvados por "três a quatro meses" por precisar de ser operado ao tornozelo direito.