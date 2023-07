Alexandre Fonseca deixa Altice, megaoperação da PJ contra imigração ilegal e outros destaques TSF

© Eric Piermont/AFP (arquivo)

A Altice anunciou esta segunda-feira que o co-CEO, Alexandre Fonseca, suspendeu as suas funções no âmbito das atividades empresariais executivas e não executivas de gestão do grupo em diversas geografias, incluindo as posições de chairman em diversas filiais.

Está em curso uma megaoperação da Unidade de Contraterrorismo da Polícia Judiciária que visa desmantelar uma rede criminosa suspeita de trazer para a Europa milhares de migrantes em situação ilegal.

Em Bruxelas, decorre a primeira cimeira em oito anos da UE com os países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), onde Ursula von der Leyen já anunciou um investimento de 45 mil milhões de euros, em 135 projetos como a expansão das telecomunicações e a reflorestação da Amazónia, reforçando a cooperação entre os blocos regionais.

O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva classificou o regresso à União Europeia como "extremamente produtivo".

Na região russa de Belgorod, pelo menos dois residentes morreram e uma criança ficou ferida "numa emergência", na ponte da Crimeia.

Segundo fontes não identificadas dos serviços secretos ucranianos e da Marinha do país, foram utilizados drones marítimos para o ataque: "Foi difícil chegar à ponte, mas acabámos por conseguir."

A Rússia descarta aplicar medidas de segurança adicionais além do estado de emergência decretado, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

Além disso, o país suspendeu o acordo de exportação de cereais pelo Mar Negro a partir de portos ucranianos, argumentando que os compromissos assumidos em relação à parte russa não foram cumpridos.

A menos de um mês da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), o presidente da Câmara Municipal de Loures, Ricardo Leão, assume boas relações com o homólogo Carlos Moedas, mas entende as afirmações do presidente da Junta de Freguesia de Moscavide e Portela quando acusa Lisboa de querer interferir em território alheio.

Pela primeira vez, todas as músicas da JMJ serão interpretadas por um grupo de pessoas surdas. O repertório inclui músicas originais de Tolentino Mendonça e Eurico Carrapatoso.