Algarve contesta central fotovoltaica com área superior a 150 campos de futebol

São 175 mil painéis solares que a Iberdrola tenciona implantar em 154 hectares do concelho de Tavira. Uma central fotovoltaica instalada em zona de REN-Rede Ecológica Nacional e, segundo a Associação Pró- Barrocal Algarvio (PROBAAL), "uma das áreas do Algarve mais rica em biodiversidade e zona de infiltração máxima do aquífero Peral-Moncarapacho".

Sofia Palmeiro, ativista da PROBAAL, que tem encabeçado a luta contra esta central fotovoltaica de grandes dimensões, considera que, além do impacto visual que irá causar, o projeto irá alterar toda a morfologia do terreno. O local onde a empresa promotora pretende instalar os painéis solares é uma zona de vegetação e, caso o projeto avance, a paisagem ficará muito diferente.

"Os painéis solares vão agrupar-se em seis ilhas e vão tocar não só o concelho de Tavira, mas afetar também os concelhos de Olhão, S. Brás de Alportel e Faro", adianta. "Para conseguirem instalar estes mais de 150 hectares de painéis solares, o armazenamento de baterias e fazer o corredor para os 21 postes de alta tensão, terão que rapar e decapar o solo e despregar todas as rochas e rochedos que ali se encontram, portanto vai virar um deserto", lamenta.

A ambientalista receia que esta alteração do solo provoque no futuro inundações nas localidades a jusante, já que a água não terá capacidade para se infiltrar no terreno.

Uma das principais queixas dos ambientalistas e da população local é a central estar projetada para um local onde se situa o aquífero de Peral-Moncarapacho e "que fornece água a milhares de pessoas através de furos artesianos e rede pública. Atualmente, as rochas e a vegetação aí existentes ajudam as águas que ali se acumulam em épocas de chuva a penetrar no solo argiloso e a reabastecer o reservatório de água subterrânea", considera a associação.

Por estes motivos, a PROBAAL pede à empresa promotora que escolha um local alternativo. O projeto da Central Fotovoltaica está em consulta pública no portal Participa.pt até dia 20 de julho.

Câmara Municipal de Tavira discorda da localização

A própria autarquia de Tavira não concorda com o local proposto pela IBERDROLA para a Central Fotovoltaica. Ana Paula Martins, presidente da câmara, garante que já mostrou o seu descontentamento na comissão de acompanhamento do projeto.

A autarquia considera o projeto demasiado grande, afirma que ele é proposto para um local desadequado e que os riscos que comporta para o aquífero e as águas subterrâneas são inúmeros. A presidente da autarquia sugere um Plano B e que a empresa espanhola apresente outra localização para a central solar.