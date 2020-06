Algarve pode ser nova rota de imigração ilegal vinda de Marrocos

As autoridades de Portugal e Espanha estão a investigar o caso © Luís Forra/EPA

O SEF ainda não quer revelar pormenores sobre a investigação, mas o número de imigrantes que veio desta vez na embarcação começa a levantar suspeitas. Num pequeno barco de 7 metros estavam 22 indivíduos. No espaço de 6 meses é o quarto barco proveniente de Marrocos que chega à costa algarvia com imigrantes, embora todos os outros trouxessem menos pessoas a bordo.

José Luis Barão, diretor adjunto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), revela que as autoridades de Portugal e Espanha estão a investigar o caso. "É um trabalho conjunto muito intenso para fazer a avaliação e investigação das rotas de imigração que têm aparecido na costa portuguesa". Este responsável pelo SEF considera que as rotas de imigração podem ser dinâmicas, embora até agora a costa da Andaluzia fosse o local privilegiado de desembarque dos imigrantes vindos do Norte de África.

O diretor adjunto do SEF reuniu esta manhã com a diretora regional do Algarve e revela que o facto de estar um número grande de migrantes numa única embarcação começa já a levantar preocupações e suspeitas de uma nova rota de imigração ilegal.

"Há um aumento objetivo de ocupantes desses barcos e isso é um elemento a valorar".

José Barão não quer revelar se já há suspeitos de auxílio à imigração ilegal através desta rota marítima. Certo é que o SEF no Algarve tem agora novos desafios. "Estamos a trabalhar com a tutela para o reforço de meios que está a ser concedido gradualmente ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras"

Os migrantes que desembarcaram esta segunda-feira na zona de Vale do Lobo, no Algarve, dizem ser provenientes de El Jedida, antiga Mazagão portuguesa, e têm entre 20 e 30 anos.

Estão esta tarde a ser sujeitos ao teste da Covid-19 . Depois de conhecidos os resultados, cada um deles passará por uma avaliação do SEF.