Algarve quer contratar mais de 40 enfermeiros para o verão

Enfermeiros em trabalho durante pandemia de Covid-19 © Mário Cruz/Lusa

Por Cristina Lai Men 24 Junho, 2020 • 08:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Administração Regional de Saúde do Algarve (ARS Algarve) quer contratar mais de 40 enfermeiros, nos próximos dias, para reforçar os cuidados de saúde primários na região, durante a época do verão.

No total, foram abertas 42 vagas para os três agrupamentos de centros de saúde do Barlavento, Central e Sotavento, ao abrigo das medidas excecionais relativas à pandemia de Covid-19.

Os enfermeiros podem apresentar a candidatura até à próxima segunda-feira (29 de junho), através da página da ARS Algarve.

A nova pandemia de coronavírus já matou 473.475 pessoas e infetou mais de 9,1 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP.

Portugal, com 1.540 mortes registadas e 39.737 casos confirmados é o 26.º país do mundo com mais óbitos e o 34.º em número de infeções.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19