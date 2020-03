Algarve regista primeira morte por Covid-19

© Luís Forra/Lusa

A primeira morte na região do Algarve desde que surgiu o surto de Covid-19 é a de um homem de 77 anos, residente no concelho de Albufeira.

"Chegou já numa situação complicada ao hospital e era uma pessoa com muitas morbilidades associadas", explica a delegada regional de Saúde Pública. Em conferência de imprensa, Ana Cristina Guerreiro anunciou que, tal como noutras regiões, está a ser montado no Algarve um centro de rastreio.

O Algarve ainda está na fase de contenção alargada e não na fase mais avançada de mitigação como, por exemplo, o Norte do país.

"Com as fronteiras fechadas e com o aeroporto com voos reduzidos, o risco também diminuiu." Na região há 29 casos confirmados, 15 deles com internamento no hospital e quatro na unidade de Cuidados Intensivos.

No caso dos migrantes isolados desde há vários dias no pavilhão de uma escola de Faro, seis já deram positivo no teste do Covid-19. O surto deste grupo começou num destes trabalhadores rurais que está internado na unidade de Cuidados Intensivos.

As autoridades de saúde consideraram melhor colocar estas pessoas todas no mesmo local, visto que anteriormente viviam em três casas contíguas, com quartos onde dormia muita gente, havendo maior probabilidade de infeção.