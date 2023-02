Algarve tem maior taxa de abandono escolar de Portugal continental

© Rui Miguel Pedrosa/Global Imagens (arquivo)

Se no país a taxa de abandono escolar se situa nos 5,9% e no continente nos 5,1%, na região do Algarve esse número é muito superior: chega aos 20%. A taxa de insucesso está também acima dos 70% nalguns concelhos, como é o caso de Albufeira, Lagos ou Lagoa.

O presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve revela que há medidas que têm de ser assumidas nos próximos sete anos: "Um plano integrado entre os municípios de combate ao insucesso escolar, queremos reduzir para menos de 5% o abandono precoce e reforçar os cursos técnicos no ensino superior", revela José Apolinário.

O presidente da CCDR Algarve detalha que estão a entrar para estes cursos profissionais, na Universidade do Algarve, cerca de 200 a 240 alunos e o objetivo é financiar, através de fundos comunitários, a entrada de cerca de 4000 estudantes.

Nuno Rodrigues, diretor-geral da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, considera que, no que diz respeito ao abandono escolar, o Algarve ainda tem muito trabalho a fazer. Na sua apresentação revelou que os alunos apoiados pela Ação Social Escolar (ASE) são em número superior ao resto do país: em Portugal, a média ronda os 36% de alunos com menos recursos económicos e que necessita de apoio, no Algarve sobe para 41%.

O abandono escolar estava, até há pouco tempo, interligado com o setor turístico, para onde os jovens iam trabalhar precocemente, mas o presidente da CCDR Algarve considera que apareceu outro fenómeno na região: a emigração.

"Há que redirecionar tudo em termos de qualificação, integração e inclusão", considera.

Os dados foram apresentados num encontro realizado na câmara Municipal de Albufeira sobre "Os desafios da educação no Horizonte 2030".