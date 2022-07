Alguns enfermeiros do Algarve aderiram ao plano de adiamento de férias

© Gerardo Santos / Global Imagens (arquivo)

Por TSF 22 Julho, 2022 • 11:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) garante que vários enfermeiros da unidade hospitalar já aderiram ao plano de adiamento de férias apresentado no início de julho.

"O prazo para as pessoas se apresentarem voluntariamente é até à próxima terça-feira e nós já temos pessoas interessadas, nomeadamente alguns enfermeiros", garante Ana Varges Gomes à TSF.

Ouça as declarações de Ana Varges Gomes à TSF 00:00 00:00

O objetivo do Conselho de Administração do hospital é evitar problemas nas urgências durante o verão por falta de profissionais. Os profissionais que aceitem adiar as férias receberão o triplo do valor normal.

Relativamente aos médicos, a presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve considera que estão a ponderar, visto que o plano vai ao encontro daquilo que foi decidido pelo Governo.

"Eu penso que os colegas também estarão a perceber que é que para eles terá mais interesse. Estão aqui num compasso de espera", acredita Ana Varges Gomes.

No dia 8 de julho, a administração do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve pediu aos trabalhadores para alterar ou adiar as férias marcadas até ao final de setembro de forma voluntária.

Os profissionais que aderissem veriam o vencimento aumentado para o triplo nesse período e as horas extraordinárias seriam majoradas em 50%.