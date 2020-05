Alguns parques de campismo abrem segunda-feira, com foco na segurança

© Pedro Correia//Global Imagens

A maior parte dos parques de campismo nacionais estão a preparar-se para abrir portas e muitos devem até reabrir esta segunda-feira. Em entrevista à TSF, Beatriz Santos, da Orbitur, o maior grupo de parques de campismo em Portugal alerta, contudo, que "a preparação leva algum tempo".

"Evidentemente, é mais fácil fechar de um dia para o outro do que reabrir", adianta.

Beatriz Santos explica que, nesta fase, "os parques preparam-se de acordo com as regras da Direção-Geral da Saúde e o selo Clean & Safe do Turismo de Portugal, no sentido de garantirem todas as condições de segurança e de poderem dar tranquilidade aos seus clientes."

Para tal, é preciso garantir "os equipamentos de proteção individual e as regras de higienização das instalações", ou seja, "adequar todos os procedimentos e formar os colaboradores para as boas práticas é o processo inicial da reabertura".

