"Aliar a cultura às boas práticas ecológicas." Festival Solo realiza-se este fim de semana

Realiza-se este sábado e domingo a primeira edição do festival "Solo", um festival de sensibilização ambiental. São dois dias, em Benfica, Lisboa, com um mercado biológico e atividades para toda a família.

Sandra Cardoso, da organização do festival, explicou à TSF que a ideia surgiu com o "objetivo de aliar a cultura à promoção de boas práticas ecológicas e sustentáveis".

"Por isso, construímos um programa que é para todos e que tem em cada parte da programação uma componente de bem-estar físico, mental e de mudança social positiva", afirmou, adiantando que serão dois dias com muitas atividades gratuitas, desde "espetáculos infantis, ioga e sessões de contos para todas as idades".

Durante os dois dias, estão previstos vários workshops, "desde o desperdício na cozinha à cosmética sustentável". Haverá também um DJ "a passar música para promover o piquenique e a tranquilidade no parque". Cada dia acabará com um concerto.

O festival será no parque urbano da Quinta da Granja, com um mercado biológico e uma feira fértil com produtos preocupados com o ambiente.

A organização recomenda a quem participe neste festival que leve uma manta, um tapete de ioga e um copo para bebidas.