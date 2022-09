Tiroteio no Almada Fórum fere menina de cinco anos

Incidente teve lugar em centro comercial, em Almada © Nuno Pinto Fernandes / Global Imagens (arquivo)

O centro comercial Almada Fórum foi este sábado palco de um tiroteio, confirmou a TSF junto de fonte do Comando Metropolitano da PSP de Setúbal. Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal (CDOS) dá conta de que uma criança - uma menina de cinco anos, revelou mais tarde a PSP - ficou ferida sem gravidade após ter sido alvejada num joelho.

De acordo com a mesma fonte, foi transportada para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, pelos Bombeiros Voluntários da Trafaria, que estiveram no local.

A PSP está a averiguar a ocorrência, estando um indivíduo sob suspeita: "Estamos a tentar perceber o envolvimento de um indivíduo intercetado", acrescentou.

De acordo com a mesma fonte, a situação "está controlada neste momento [no Almada Forum], mas em averiguações", e até ao momento sabe-se que foram disparados três tiros no local.

*notícia atualizada às 23h53