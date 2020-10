Almoços de festa podem explicar surto de Covid-19 no Quartel do Carmo da GNR

© Mário Cruz/Lusa

O surto de Covid-19 no Quartel do Carmo da GNR, no Porto, pode ter tido origem em dois almoços-convívio. Há 31 militares infetados pelo novo coronavírus e 17 em isolamento a aguardar os resultados do teste, o que obrigou a fechar três serviços.

Segundo a edição desta sexta-feira do Jornal de Notícias, 70 militares juntaram-se dia 8 de outubro para assinalar a despedida do coronel Jorge Ludovico Bolas da liderança do Comando Territorial do Porto, substituído no cargo pelo coronel João Fonseca.

No dia seguinte, cerca de 20 pessoas reuniram-se na messe para um almoço de despedida de um dos elementos da Secção dos Recursos Humanos.

Quando um militar que participou nos dois eventos testou positivo à Covid-19, três dias depois, foram feitos testes de despistagem e confirmou-se que havia mais infetados. As secções de Recursos Humanos, Logística/Finaceira e de Inativação de Explosivos tiveram, por isso, de ser encerradas.

Em comunicado enviado às redações, o Comando Territorial do Porto informa que "foi determinada a abertura de um processo interno para averiguar as circunstâncias da ocorrência". Na mesma nota, GNR garante que está implementado um plano de contingência que prevê o "cumprimento escrupuloso das medidas de preservação sanitária e conduta social em vigor designadamente, o distanciamento social, a etiqueta respiratória, a higienização."

No total, o Comando Territorial do Porto conta com um efetivo de 1625 militares, dos quais 86 militares estão com Covid-19 e 40 são suspeitos em isolamento. "Além destes, 195 militares encontram-se em quarentena e, no total, já foram curados 139 militares e 1390 terminaram a vigilância", afirma o Comando-Geral.

Notícia atualizada às 10h12