Almodôvar. Onde os padres são um "produto raro"

Bispo de Beja assume não ter solução para colocar mais do que um padre em Almodôvar e a população está revoltada.

A comunidade cristã de Almodôvar protesta contra a saída de padres. Há 26 anos que três párocos da congregação do Verbo Divino garantiam a celebração de missas e de outras atividades religiosas no extenso concelho do Baixo Alentejo, mas agora passa a haver apenas um padre para 7500 habitantes. A população quer pelo menos dois, mas o bispo de Beja admite que não tem solução por falta de sacerdotes na região.

O insólito vazio numa missa de domingo serviu para demonstrar a revolta dos paroquianos. "Foram convidados a irem à missa vespertina ou a seguirem pela televisão. Mas naquele dia, para marcarem a sua posição, decidiram não ir à missa", relata Rui Cortes, porta-voz da comunidade cristã de Almodôvar.

O mesmo representante lamenta que o bispo, D. João Marcos, já tenha reconhecido que é impossível entregar o vasto território do concelho a apenas um padre, mas "continue a adiar uma posição".

Garante que a ação de luta, traduzida na ausência dos fiéis na missa, não é para repetir nos tempos mais próximos, mas quer uma resposta do bispo de Beja, sublinhando que "a decisão foi errada, mas insistir na decisão é que não se compreende". Assume que "há soluções", sugerindo ao bispo que reverta a transferência dos três padres, mantendo no concelho a congregação do Verbo Divino. "Ou então esta congregação poderia ficar nos dois sítios. Cá e em Odemira. Era o mais fácil", sustenta.

O porta-voz alerta que é impossível para um padre chegar às dispersas paróquias de todo o concelho, distribuídas por cerca de 800 quilómetros quadrados. A título de exemplo, a viagem entre Almodôvar e a freguesia de S. Barnabé demora 30 minutos, tanto como em relação a Santa Cruz, que tem três igrejas abertas ao culto.

Pelas paróquias do concelhos têm sido afixados letreiros que exigem mais padres, enquanto o bispo de Beja reconhece à TSF que um pároco é insuficiente, mas admite que não há solução.

"Neste momento, a solução é aquela que está. Está nomeado um pároco para lá, que está disposto a ir, com estas dificuldades todas", admite, justificando que aos dias de hoje "os padres são um produto raro e difícil de arranjar". "Uma diocese que ordena tão poucos padres, a certa altura, passa por situações destas."

Além das missas, a comunidade cristã de Almodôvar alerta que tem muitos movimentos com atividade religiosa, como são os casos da Catequese, Mensagem de Fátima, Cursilhos de Cristandade ou Escuteiros.