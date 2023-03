Alta comissária para as migrações admite crescimento do discurso xenófobo em Portugal

Manifestantes contra a xenofobia e o racismo em Lisboa © Patrícia Melo Moreira/AFP (arquivo)

A alta comissária para as migrações admite o crescimento do discurso de xenofobia em Portugal. Em entrevista à TSF, Sónia Pereira explica que, no entanto, não se pode associar esse comportamento ao surgimento de situações de violência, como por exemplo, a que ocorreu no mês passado e envolveu um imigrante nepalês.

"É prematuro dizer que o facto de esse discurso público e político ter hoje mais expressão possa estar associado ao surgimento de situações de violência. No entanto, temos de efetivamente estar vigilantes, acompanhar e monitorizar, porque em nenhuma circunstância isto pode ser negligenciado pelos serviços e pelo Alto Comissariado para as Migrações, em particular. Portanto, estamos atentos, acompanhamos", afirma Sónia Pereira.

No plano político, a alta comissária para as migrações refere que o Chega, liderado por André Ventura, "é o exemplo mais emblemático" do discurso racista e xenófobo. "Vamos vendo aqui e ali comentários que podem denotar essa ideologia associada a maior grau de xenofobia, comentários que são discriminatórios face a pessoas de determinadas origens e isso não se enquadra no quadro de valores do regime democrático português", sublinha.

A alta comissária para as migrações constata um aumento do discurso discriminatório em Portugal, mas considera que o crescimento não está associado a situações de violência. 00:00 00:00

A completar três anos no cargo, Sónia Pereira elege o acompanhamento dos imigrantes durante a pandemia como o momento mais marcante, ao mesmo tempo que o Alto Comissariado cumpria os compromissos internacionais.

Em 2020, no início da pandemia, Portugal recebeu cerca de 350 menores resgatados em pequenas embarcações. A alta comissária explica que alguns saíram do país, mas a maioria mantém-se em Portugal. "Há um movimento deste acolhimento e de saída para outros países. Mas a maioria continua em Portugal. Entraram no sistema de promoção e proteção português", assinala Sónia Pereira.

Sónia Pereira revela que a maioria dos migrantes menores acolhidos por Portugal mantém-se no país. 00:00 00:00

"Os que efetivamente à chegada a Portugal, que foram a maioria, ainda menores, entram no sistema de promoção e proteção nacional, que é da responsabilidade do Instituto da Segurança Social e são acompanhados por um conjunto de instituições e passam pelas respostas que foram desenhadas para a sua situação específica", acrescenta.

A maioria destas crianças e adolescentes foram encaminhados pelas autoridades competentes "para casas de acolhimento coletivas para um trabalho que é mais coletivo". Já os restantes, a chegar à maioridade, "já têm condições para respostas de autonomia ou seja, "passam também a estar em resposta já de maior autonomia em apartamentos próprios.

Sobre a decisão do Goveno conceder um visto de residência por um ano, a cerca de 150 mil imigrantes, a maioria brasileiros, Sónia Pereira diz que é preciso "agilizar os processos burocráticos" que permitam a quem entra no país encontrar um emprego e ficar em Portugal.