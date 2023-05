"Altamente tóxico e inflamável." Fuga de químico obriga à evacuação de avenida na Amadora

© Maria João Gala /Global Imagens (arquivo)

Por Rui Oliveira Costa 22 Maio, 2023 • 16:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O derrame de um produto químico "altamente tóxico e inflamável" obrigou esta segunda-feira à evacuação da Avenida Dom António Ribeiro, na freguesia das Águas Livres, na Amadora, "por indicação da ficha de risco".

Segundo o comandante dos bombeiros locais, Mário Conde, "a fuga era pouca e fácil de controlar", ainda que tenha sido necessário "chamar outros meios diferenciados para o local, como a viatura de matérias perigosas do regimento dos Bombeiros Sapadores de Lisboa". O produto em causa é o acrilato de butilo.

Ouça as declarações do comandante dos bombeiros 00:00 00:00

"Não há vítimas. Não há estragos nem materiais, nem pessoais (...) Neste momento, não há risco para a população. Não há agora, nem havia na altura", garantiu aos jornalistas no local.

A via ainda está encerrada à circulação: "Ainda há cheiros, pode haver resíduos (...) Quando os trabalhos estiverem terminados e a confirmação de que não há risco nenhum, iremos abrir as vias para que possa circular."

Mário Conde garante que a situação está controlada 00:00 00:00

A fuga ocorreu devido a "um mau fecho do tanque" de um camião cisterna espanhol que estava estacionado na zona desde sábado. O motorista foi identificado pelas autoridades. "Foi algum erro mecânico da empresa no fecho do tanque", explica Mário Conde.

"A viatura irá retirar-se para as imediações da empresa onde irá descarregar o produto", revela o comandante dos bombeiros.