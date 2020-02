Alteração na TDT arranca na sexta-feira com emissor de Sines

O processo continuará até ao final de junho © Rui Manuel Fonseca/Global Imagens

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) recordou esta segunda-feira que a alteração da rede de emissores da televisão digital terrestre (TDT), tendo em vista a implementação do 5G, arranca na próxima sexta-feira, com o emissor de Sines.

A alteração da rede de emissores é essencial para o desenvolvimento da quinta geração móvel (5G), cujas licenças serão atribuídas em leilão.

"A alteração da rede de emissores da TDT a nível nacional vai começar já na próxima sexta-feira, dia 7, com o emissor de Sines, seguindo-se os emissores do Algarve, a partir de dia 10, e o processo continuará, do sul para o norte do país, concluindo-se no final de junho", refere o regulador.

"As pessoas saberão que são abrangidas pela mudança se a sua televisão ficar sem imagem", prossegue a Anacom, apontando que quando o ecrã ficar negro bastará apenas "fazer a sintonia da televisão ou do descodificador de TDT e todos continuarão a ver televisão gratuitamente, como tem acontecido até agora".

A Anacom assegura que "não será necessário substituir ou reorientar a antena, trocar a televisão ou o descodificador, e ninguém terá de subscrever serviços de televisão paga", referindo que "no caso dos condomínios/edifícios que tenham instalações com amplificadores mono-canal poderão ter que os substituir".

O regulador tem uma linha telefónica de apoio gratuita, criada para o efeito, (800 102 002), que funciona todos os dias entre as 09h00 e as 22h00, para o qual as pessoas poderão ligar para esclarecer dúvidas e obter apoio na sintonia da sua televisão.

Caso seja necessário, a Anacom agendará uma visita a casa da pessoa para proceder à sintonia, com técnicos seus e gratuitamente, caso o apoio telefónico não consiga resolver a situação.

A Anacom tem previsto que o início do leilão para a atribuição de licenças 5G decorrerá em abril próximo e que a conclusão dos procedimentos de atribuição será entre junho e agosto.