Alterações à distribuição de processos vão provocar atrasos, alertam magistrados, juízes e funcionários judiciais

© Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens

Por Cristina Lai Men com Carolina Rico 11 Maio, 2023 • 11:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As novas regras para a distribuição eletrónica dos processos entram esta quinta-feira em vigor, apesar das muitas críticas a que têm sido sujeitas.

Em declarações à TSF, o presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP), Manuel Ramos Soares, apela ao Governo que seja "humilde" e introduza já mudanças.

"Há já um conjunto de aspetos em que nos parece evidente que não vai correr bem", alerta. "Ainda será possível introduzir modificações nesta fase de arranque. O Governo tem de ser suficientemente humilde para reconhecer que não conversou suficientemente com as pessoas que devia ter conversado e introduzir as modificações que forem necessárias para evitar que cheguemos ao fim disto, daqui a um ano ou dois, e tenhamos de voltar atrás."

De acordo com a regulamentação estabelecida na portaria publicada no final de março, a distribuição eletrónica passa a exigir a presença diária de diversos agentes da justiça para assistir à sua realização, como o presidente do tribunal, que designa "um juiz para presidir e um substituto, para os casos em que aquele se encontre impedido", um magistrado do MP, um oficial de justiça (e um substituto, designados pelo administrador judiciário ou secretário do tribunal) e um advogado.

Manuel Ramos Soares diz que o Governo ainda vai a tempo de alterar as regras 00:00 00:00

Para Manuel Ramos Soares, não faz sentido alocar tantos recursos humanos por questões burocráticas.

"Aquilo que estamos a prever é que em pouco tempo vamos ver que há centenas de juízes e procuradores que vão passar horas a assistir a diligências meramente burocráticas, sem nenhum ganho efetivo, e vão interromper julgamentos, vão interromper diligências, vão adiar julgamentos para coisas destas", nota.

Também na opinião do presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP), Adão Carvalho, o novo modelo de distribuição de processos "só vai trazer burocracia e causar ainda mais atrasos ao sistema de justiça".

"Porque aquilo que seriam a premissa deste novo modelo seria a transparência no processo de distribuição e essa transparência continua sem estar purificada", argumenta o presidente do SMMP.

Adão Carvalho antecipa novas dificuldades nos tribunais 00:00 00:00

"Se pensarmos que há tribunais em que há núcleos onde não há magistrados do Ministério Público, onde há poucos magistrados e vão ter que deixar de estar a fazer diligências ou serviço urgente para estar presente nesses atos de distribuição, percebemos vai criar maiores dificuldades, maior embaraço ao desempenho das funções."

Já o presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ), António Marçal, conta que apenas esta quarta-feira foi dada formação sobre as novas regras para a distribuição eletrónica dos processos e o sindicato foi inundado de reclamações.

António Marçal diz que muitos funcionários judiciais "partem às escuras para o novo modelo" 00:00 00:00

"Hoje a maior parte [dos funcionários judiciais], quando chegarem ao momento da distribuição, não conhecem a aplicação porque a formação foi dada ontem via Web e com os problemas e constrangimentos do funcionamento da rede dos tribunais em muitos, em muitos lugares alguns não houve sequer essa formação."

O novo modelo "não se justifica e não vai funcionar", reforça o presidente do SFJ.