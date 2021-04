Alternativas à 2.ª dose da AstraZeneca, o novo Cristo do Brasil e outros destaques da Manhã TSF

Construção do Cristo Protetor © Silvio Avila/AFP

Por TSF 12 Abril, 2021 • 12:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Era o esclarecimento que muitos aguardavam: A Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 da Direção-Geral da Saúde admite que as pessoas com menos de 60 anos que receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca possam receber uma segunda dose outra marca. É preciso esperar por mais dados, mas esta é uma das hipóteses em cima da mesa. Até maio, estará definida uma estratégia "segura e eficaz", assegura um dos membros da comissão técnica em declarações à TSF.

Deverá ficar concluída até ao final deste ano uma nova estátua de Jesus Cristo no Brasil, que promete superar em altura o Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Vai chamar-se Cristo Protetor e terá 43 metros de altura. Veja as imagens da construção, já bem adiantada:

Um estudo divulgado esta segunda-feira revela que a maior parte das pessoas em situação de pobreza trabalha, sendo que a maioria dos trabalhadores nessa condição tem vínculos laborais sem termo. Um quinto da população portuguesa é pobre.

Ouvido pela TSF, o presidente da Rede Europeia Anti-Pobreza, Agostinho Jardim Moreira, defende que, mais do que apostar em subsídios, é preciso envolver as pessoas no processo para tentar resolver o problema e apostar na habitação, saúde e cultura.

Ministério Público pediu esta segunda-feira a condenação dos três inspetores do SEF acusados da morte de um passageiro ucraniano a penas de prisão entre oito e 16 anos pelo crime de ofensas corporais graves, agravada pelo resultado.

A cidade de Brooklyn Center, nos EUA, está sob recolher obrigatório depois de a noite ter sido marcada por protestos contra a morte de um afro-americano atingido a tiro pela polícia.

Por último, notícia de que Autoridade Tributária e Aduaneira já começou a processar os primeiros reembolsos do IRS. O valor deverá chegar à conta dos contribuintes a meio desta semana.