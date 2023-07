Altice promete "estabilidade social e laboral" ao Sindicato dos Trabalhadores

As autoridades consideram que a nível fiscal o Estado terá sido defraudado numa verba superior a 100 milhões de euros © Eric Piermont/AFP (arquivo)

Por Fátima Valente com Cláudia Alves Mendes 17 Julho, 2023 • 22:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Grupo Altice em Portugal alerta que os trabalhados estão "extremamente preocupados" com a situação da empresa, mas sublinha que a presidente executiva da Altice Portugal deu garantias de "estabilidade social e laboral".

"Foi dito pela doutora Ana Figueiredo - foi reiterada - a disponibilidade da empresa e também garantiu, com ênfase, que todos os direitos, garantias e a estabilidade social e laboral, manter-se-ão porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Em princípio a Altice está ilibada de qualquer responsabilidade ou de qualquer culpa, independentemente das pessoas que estejam ligadas, ou estavam ligadas à empresa, como é o caso deste antigo CEO Alexandre Fonseca, que foi confirmado que pediu a suspensão das responsabilidades que tinha", adiantou Jorge Félix em declarações à TSF.

Ouça aqui as declarações de Jorge Félix 00:00 00:00

O líder sindicalista falou com a TSF após a reunião desta segunda-feira à tarde com Ana Figueiredo, dias depois das buscas à sede da Altice Portugal e a instalações de empresas e escritórios em vários locais do país, no âmbito da operação Picoas, que levou à detenção de três pessoas, incluindo a do cofundador do grupo Altice Armando Pereira.

Em causa, alegadamente, está uma "viciação do processo decisório do grupo Altice em sede de contratação, com práticas lesivas das próprias empresas daquele grupo e da concorrência", que apontam para corrupção privada na forma ativa e passiva.



As autoridades consideram que a nível fiscal o Estado terá sido defraudado numa verba superior a 100 milhões de euros.

As principias preocupações eram com o respeito dos direitos dos cerca de 6300 trabalhadores no ativo, em pré-reforma ou com suspensão do contrato.

Jorge Félix afirma que apesar de receosos, os trabalhadores ficam mais tranquilos depois de ouvir Ana Figueiredo.

"Foi solicitada uma auditoria feita por uma empresa externa" 00:00 00:00

A Altice anunciou esta segunda-feira que o co-presidente executivo, Alexandre Fonseca, suspendeu as funções no âmbito das atividades empresariais executivas e não executivas de gestão do grupo em diversas geografias, incluindo as posições de 'chairman' em diversas filiais.

Na reunião desta tarde o sindicato dos Trabalhadores do Grupo Altice em Portugal, foi também informado que vai haver uma auditoria externa.

"Também foi dito pela doutora Ana Figueiredo que, em princípio, a empresa não vai precipitar-se, nem vai fazer acusações fáceis a ninguém - porque isso ficará para a justiça - e foi confirmado que, entretanto, foi levando e foi solicitada uma auditoria feita por uma empresa externa e que tem que ver com os danos porventura causados à empresa com estas ações financeiras que - a serem confirmadas - abusaram fortemente do ponto de vista financeiro a Altice Portugal", avançou.

Já esta tarde, Ana Figueiredo, numa carta dirigida a todos os trabalhadores, defendeu que depois das buscas à Altice Portugal, no âmbito de uma investigação dirigida a pessoas e entidades externas ao grupo, a dona da Meo deve concentrar-se na sua operação, continuar a executar o plano de negócios e melhorar o seu desempenho.