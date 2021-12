Alto Douro Vinhateiro é Património Mundial há 20 anos. Siga a emissão especial da TSF

Por TSF 14 Dezembro, 2021 • 08:05 Partilhar este artigo Facebook

A TSF assinala esta terça-feira os 20 anos da declaração do Alto Douro Vinhateiro como Património Mundial pela UNESCO, numa emissão especial a partir do Teatro Ribeiro Conceição, em Lamego, conduzida por Fernando Alves, com Eduardo Pinto e o cuidado técnico de Joaquim Pedro Rocha.

Pela antena da TSF vão passar os convidados Célia Ramos, João Rebelo, Fernando Seara e Jorge Serôdio Borges.

© Joaquim Pedro Rocha/TSF

Célia Ramos, vice-presidente da CCDR-N, é licenciada em Geografia e Planeamento Regional, especialista em Ordenamento do Território e foi Chefe de Projecto da Estrutura de Missão para a Região Demarcada do Douro, entre 2012 e 2014.

Ouça aqui a 1.ª parte da emissão especial da TSF, em Lamego

João Rebelo, professor da UTAD, é especialista em Economia do Vinho e foi coordenador científico de um estudo promovido pelo Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto para a definição de um Rumo Estratégico para o sector.

Fernando Seara é director do Museu do Douro, concebido como um museu do território vocacionado para a interpretação e para a divulgação da cultura e da paisagem durienses.

Jorge Serôdio Borges, um homem e um produtor do Douro, nascido numa família há várias gerações ligadas ao vinho. Iniciou com a mulher, Sandra Tavares da Silva - precisamente no ano da classificação do Alto Douro Vinhateiro -, uma aventura exemplar no vale do Pinhão. O Pintas e o Quinta da Manoella Vinhas Velhas falam por si.