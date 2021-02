Aluna do distrito de Bragança tem aulas online na carrinha do pai em pleno monte da aldeia

Leonor Miranda, 12 anos, trabalha num computador portátil sentada num muro, um dos poucos lugares na sua aldeia onde tem rede de internet, em Serapicos © Francisco Pinto/Lusa

No início da segunda semana do regresso das aulas à distância, continuam a ser vários os relatos de estudantes que têm muita dificuldade em acompanhar os estudos, ou porque há falta de computadores, ou então porque a internet não chega ou funciona com fraco sinal, complicando a vida a muitos alunos.

É o caso de uma jovem estudante de 12 anos, natural de Serapicos, uma aldeia do concelho de Vimioso, distrito de Bragança, onde a internet só chega, e mal, aos locais mais altos da pequena aldeia transmontana.

A solução tem passado por deslocar-se, várias vezes ao dia, na carrinha do pai para o monte mais próximo.

"Tenho de me levantar bastante cedo e tenho que fazer um quilómetro até chegar ao sítio onde posso obter um bocadinho de internet, E tenho de ir e vir quatro ou cinco vezes". Tem sido este o calvário de Leonor, durante a primeira semana de aulas à distância. A estudante do 7º ano, reside em Serapicos, aldeia do concelho de Vimioso, onde a rede de internet não chega ou então tem fraco sinal nos locais mais altos.

É para lá que tem de se deslocar para assistir às aulas "online" dentro da carrinha do pai. Mesmo com todo este sacrifício diário, a aluna de 12 anos revela com tristeza que não consegue acompanhar as aulas sem vários cortes na ligação. "As chamadas estão sempre a cair, não consigo fazer os trabalhos porque a maioria das vezes não consigo ouvir o que dizem os professores. Tenho muitos problemas por causa disso", adianta Leonor revelando que muitas vezes "são os colegas que me enviam os trabalhos" devido às várias falhas na ligação à internet.

Vitor Miranda, pai de Leonor, explica que tem de mudar várias vezes de sítio para conciliar o seu trabalho na agricultura com os estudos da filha, o que, confessa, não tem sido tarefa fácil. "Estamos no meio do inverno torna-se mais complicado para ela estar dentro da carrinha com frio e poder concentrar-se. Não posso fazer aquilo que quero na agricultura, porque temos de nos orientar para os sítios onde temos rede de internet", conta.

O pai de Leonor adianta que esta situação também veio trazer constrangimentos à sua vida profissional, porque tem algumas centenas de cabeças de gado para cuidar, tarefa que também requer muita atenção e trabalho.

A diretora do Agrupamento de Escolas de Vimioso, Ana Paula Falcão, não esconde que se trata de uma situação "muito complicada" de gerir pela pequena Leonor. "Evidente que ela fica bastante triste. Ela é uma excelente aluna, mas ter de andar de um lado para o outro à procura de rede e muitas vezes não conseguir assistir às aulas, certamente é uma grande tristeza para ela", diz.

A direção do agrupamento "tentou apelar ao bom senso dos professores e arranjar alternativas, enviando-lhe informações por mail ou por outra plataforma a que a menina consiga aceder não tendo de estar nas aulas online".

E enquanto não houver outra solução, a jovem Leonor vai continuar a dirigir-se para um dos pontos mais altos de Serapicos, na carrinha do pai, para apanhar alguma rede de internet e poder acompanhar as aulas à distância.

