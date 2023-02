Aluno apanhado a usar ChatGPT em Portugal, mais um dia sem comboios e outros destaques TSF

© Fabrice Coffrini/AFP

A manhã informativa da TSF desta sexta-feira fica marcada pelo sistema de inteligência artificial ChatGPT. Em Portugal, um professor detetou, em janeiro, a utilização desse instrumento num exame por parte de um aluno, mas duvida que impedi-lo solucione o perigo de plágio, uma vez que "existem sempre maneiras de dar a volta aos bloqueios". Já nos Estados Unidos, o ChatGPT conseguiu responder com um aproveitamento igual ou superior a 60% ao exame de licenciamento para a prática de Medicina.

Esta semana Em Alta Voz está Filipe Rosas, geólogo, investigador e professor universitário. Em entrevista à TSF e ao Diário de Notícias, acredita que um sismo em Lisboa com a dimensão do de 1755 "não está para breve", mas confessa que colegas geólogos têm opinião contrária. Ainda assim, deixa dois conselhos: temos de estar preparados e não ter medo.

Mais um dia de greve na CP: até às 10h00 desta sexta-feira, apenas circularam 17 comboios, tendo sido suprimidos 418 dos 435 que estavam previstos.

Na Ucrânia, a Rússia intensificou os ataques contra várias cidades. Nas últimas horas foram lançados dezenas de mísseis e drones, muitos intercetados pelos sistemas ucranianos de defesa antiaérea. Dois mísseis lançados a partir da Crimeia terão, inclusive, cruzado o espaço a aéreo da Moldova e da Roménia, com destino à região oeste ucraniana.

Na ordem do dia continuam os sismos na Turquia e na Síria, onde pelo menos 21.719 pessoas morreram. Milhares de pessoas ofereceram-se para adotar a bebé que nasceu debaixo dos escombros de um edifício que colapsou na Síria. E no meio do caos, há histórias felizes: as equipas de emergência da Turquia conseguiram resgatar pai e filha cerca de 90 horas depois de terem ficado soterrados sob os escombros.

Por fim, numa imagem captada pelo telescópio NuSTAR, da NASA, é possível observar-se parte da luz oculta do Sol, incluindo os raios X de alta energia emitidos pelo material mais quente da sua atmosfera. Esta imagem poderá ainda ajudar os cientistas a desvendar um dos maiores mistérios sobre o Sol.