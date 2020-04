Alunos do ensino profissional devem terminar aprendizagem prática em casa ou na escola

EPI (Escola Profissional da Imagem), o departamento de ensino profissional da ETIC © Paulo Alexandrino/Global Imagens

O presidente da Associação Nacional de Escolas Profissionais (ANESPO) considera que o principal problema a resolver no ensino profissional, devido às dificuldades impostas pela Covid-19, é garantir que os alunos do último ano conseguem terminar as 600 horas de estágio curricular, o mínimo exigido para concluírem a formação. ​​​

José Luís Presa garante que os estudantes já fizeram grande parte das horas necessárias ao longo do curso, mas, para os alunos que querem aceder ao ensino superior, é necessário terminar o estágio antes dos exames nacionais.

"Os alunos do 10º e 11º ano poderão sempre completar os percursos educativos e formativos no próximo ano. Para os alunos que estão no 12º e queiram prosseguir estudos, temos mesmo que encontrar estratégias."

Em relação às horas que faltam, José Luís Presa explica que estão previstas horas de atividade prática na escola ou mesmo em casa, caso "as empresas [que recebem os estagiários] não estejam recetivas".

Numa situação mais extrema, a ANESPO pondera recorrer "à exceção legal que possibilita algumas experiências e algum trabalho de formação à distância nos próprios domicílios".

José Luís Presa admite que não é fácil substituir o tempo de estágio em alguns setores profissionais mas afirma que as escolas já estão a disponibilizar material para que os alunos possam usá-lo em casa.

"Tudo aquilo que temos em oficina pode ser levado para casa pelos formandos, desde que tenham condições no domicílio. Se houver essa possibilidade, nós damos orientações no sentido de que as escolas devem disponibilizar esses equipamentos aos alunos e as respetivas matérias-primas."

Para os alunos que não podem mesmo fazer o trabalho prático em casa, a ANESPO pede uma exceção à Tutela, para que algumas escolas possam abrir portas ocasionalmente.

José Luís Presa dá o exemplo do pedido que a escola Chapitô em Lisboa e a ANESPO dirigiram ao secretário de Estado da Educação.

"Alguns alunos precisam de utilizar equipamentos que só existem na escola e que só é possível utilizar na escola. Aquilo que a escola propõe é ir lá um dia ou dois por semana, individualmente, fazer essas exercitações de natureza prática", explica.

Apesar da obrigatoriedade de manter as escolas encerradas, o presidente da ANESPO defende que é preciso ajustar as medidas "à realidade das escolas profissionais".

Dos 40 mil estudantes do ensino profissional, cerca de 20% pretende candidatar-se ao ensino superior. Para os restantes 80% que querem ingressar no mercado de trabalho, há ainda a possibilidade de concluírem o estágio durante o início do próximo ano letivo.

Sem acesso ao computador

Com cerca de 40% dos estudantes do ensino profissional abrangidos por escalões de subsídio escolar, José Luís Presa teme que muitos alunos não tenham acesso a computadores e internet.

Para resolver o problema, a ANESPO fez um pedido para a abertura de "uma linha de financiamento ou de uma candidatura que permitisse às escolas ou às autarquias dotar os alunos de computadores, de portáteis ou de tablets, por forma a criar condições de alguma igualdade e equidade entre os alunos".

