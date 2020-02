Alunos e professores de Carcavelos em quarentena após viagem a Itália

© Google Maps

Por TSF 27 Fevereiro, 2020 • 16:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Colégio Marista de Carcavelos decidiu manter em quarentena os estudantes e professores que estiveram em Itália numa viagem de finalistas.

Numa nota enviada aos pais - e publicada no site da escola -, a direção do colégio informa que a medida é preventiva devido à proliferação do Covid-19 em Itália.

A direção decidiu ainda que os alunos finalistas do 12.º ano e os professores que acompanharam a viagem a várias cidades italianas só retomam as aulas no próximo dia 9 de março.

Com 14 mortes e 528 infeções, Itália é o país europeu mais afetado pelo surto de coronavírus, sendo também um ponto de contágio. Muitos dos casos registados noutros países são de pessoas que tinham estado em zonas infetadas no Norte de Itália.