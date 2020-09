Alunos nervosos mas felizes por reencontrarem amigos que não veem há meio ano

© José Vinha

"Mais devagarinho, mantenham a distância", repete a funcionária, sem grande efeito, tal é a ansiedade e o nervosismo dos 220 alunos do 7º ano que entraram, esta manhã, pela primeira vez na Escola Secundária de Penafiel.

"Um pouco nervoso mas também feliz", atira Francisco, que não voltou a ver os amigos desde que a antiga escola encerrou em março por causa da pandemia de Covid-19. "Estava com saudades. Desde que a escola encerrou não os vi mais, só falei com alguns por mensagem", diz.

Os recados para manter distanciamento e higienizar as mãos com álcool gel estão na cabeça mas o que faz mesmo Paula ficar ansiosa é o facto de ser nova na escola. "Não conheço ninguém da minha turma, fui a única a vir para cá e o meu receio é ninguém gostar de mim nesta escola", confessa.

Os receios dos pais, porém, estão noutro nível e prendem-se com a possibilidade de contágio da Covid-19. Maria Natália diz que "é preciso ter fé, isto vai passar se Deus quiser". Arsénio Duarte, outro pai e marido de uma professora, confessa, enquanto se despede à porta da escola, que "dói um bocadinho o coração mas eles têm que vir para a escola, têm que crescer, que aprender. Teremos que suportar o coronavírus até aparecer uma vacina".

O diretor do agrupamento da Escola Secundária de Penafiel, Vítor Leite, assegura que tudo foi preparado para "garantir a segurança dos alunos e dar confiança aos pais", com quem esteve reunido logo na abertura para esclarecer dúvidas.

"Toda a gente está um bocadinho receosa, como é óbvio, sobretudo nestes primeiros dias, tendo consciência de que vão aparecer casos em todo o lado. Mas [os professores] estão sem dúvida muito mais tranquilos do que em março", contou à TSF Vítor Leite.

Entre as principais medidas tomadas para evitar o contágio de casos do novo coronavírus estão a "diferenciação de entradas e saídas, há quatros intervalos desfasados - o que reduz o contacto entre os alunos a um quarto - e depois todos aqueles cuidados" preventivos, como o uso de máscara, a desinfeção das mãos e das instalações escolares, sendo que as primeiras aulas serão de formação aos alunos "para os ajudar a perceber que terão que colaborar muito com a segurança".

À tarde, a Escola Secundária de Penafiel recebe os alunos das turmas do 10.º ano e ao longo dos próximos dias abrirá gradualmente a todos os 2150 estudantes do 7.º ao 12.º anos.