Alunos podem alterar candidaturas ao Ensino Superior. Há quase 5 mil novas vagas

Há mais 4700 vagas de acesso ao Ensino Superior, um reforço de 10% face aos números do ano passado, e com elas chega uma novidade: os estudantes vão poder alterar as suas opções de candidatura às universidades ainda na primeira fase.

Os números foram divulgados na última noite pelo ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e, com eles, chegou a notícia de que é possível fazer mudanças na plataforma de candidaturas online entre 9 e 11 de setembro, ainda antes de saírem as primeiras colocações.

Esta é a primeira vez que isto acontece - apesar de ser uma situação permitida por lei - porque, explica o ministro da tutela, Manuel Heitor, o aumento do número de candidatos nunca tinha sido tão expressivo.

"O número de candidatos aumenta de uma forma excecional este ano, é o maior número desde 1996", explica à TSF o ministro. "Superou bastante o número de vagas e, por isso, o Governo abrir um processo excecional este ano, facilitando a transferência de vagas que eram tradicionalmente usadas em concursos especiais", como o concurso para estudantes estrangeiros "onde há sempre muitas vagas sobrantes".

Ministro Manuel Heitor fala de um aumento "excecional" do número de candidatos.

Este reforço alberga, em particular, os 17 cursos mais procurados pelos estudantes portugueses, mas há um que é exceção: o de Medicina. Ainda assim, reforça Manuel Heitor, é importante que os alunos tenham acesso aos cursos que desejam.

"Para um jovem de 18 ou 19 anos é importante ser colocado na sua primeira opção, naqueles que são os seus desejo e atitudes para aprender novas matérias e ter acesso ao conhecimento", destaca o ministro. Assim, o objetivo do Governo é "incentivar" essa atitude, enquanto promove um "espírito republicano de democratização de acesso ao ensino".

Ministro destaca a importância de ver os jovens colocados na sua primeira opção.

Segunda fase também pode ter novidades

Abertas as vagas, o processo de alteração vai decorrer entre quarta e sexta-feira, na plataforma online de candidaturas. E o processo pode não ficar por aqui.

"Se for oportuno e se as instituições verificarem que ainda há candidatos a colocar, há ainda a possibilidade de aumentar mais as vagas na segunda fase, que será aberta em meados de outubro, logo após a colocação da primeira fase", revela o ministro.

"Se for oportuno", segunda fase também pode ver um reforço no número de vagas.

Todas as informações, incluindo as de vagas e instituições, estão disponíveis até esta terça-feira no site da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES). Os resultados das colocações da primeira fase são conhecidos a 28 de setembro.