Os alunos portugueses dizem sofrer menos de bullying do que a média da OCDE, segundo o Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) 2018, o estudo internacional trienal que avalia a literacia dos alunos de 15 anos de idade no que toca a Leitura, Ciências e Matemática.

Ainda assim, em Portugal cerca de 15% dos estudantes portugueses relatam ser vítimas de intimidação e de violência na escola, em comparação com uma média de 23% nos países da OCDE. A grande maioria - quase 95% -, considera que os alunos que não se podem defender devem ser ajudados.

No que toca às aulas de línguas estrangeiras, cerca de 28% dos estudantes refere que o professor tem de esperar muito tempo para que os alunos se calem para poder prosseguir. Um resultado muito semelhante à média da OCDE, que é de 26%.

O PISA mostra também que cerca de 10% dos estudantes afirmam sentir-se sozinhos na escola, mas quase 70% garantem estar satisfeitos com a vida. Essa satisfação reflete-se nos níveis de felicidade: cerca de 96% dos alunos referem que se sentem quase sempre felizes, enquanto apenas 3% se sentem tristes na maior parte do tempo.

Os dados mostram que 85% dos estudantes geralmente encontram uma saída para situações difíceis e mais de metade admite que, quando fracassa, se preocupa com o que os outros pensam. Em quase todos os sistemas de ensino, incluindo Portugal, as raparigas manifestam maior medo do fracasso do que os rapazes e esta diferença, entre homens e mulheres, é consideravelmente maior entre alunos com elevados níveis de desempenho.

Quase 30% dos alunos em Portugal já faltaram a um dia de aulas pelo menos uma vez e 50% já chegaram atrasados à escola nas duas semanas anteriores à realização deste estudo PISA. Na maioria dos países da OCDE são os estudantes menos motivados os mais propensos a faltar às aulas. Os que valorizam a escola, desfrutam de um clima disciplinar melhor e recebem maior apoio emocional por parte dos pais tendem a faltar menos.