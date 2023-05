Alunos portugueses voltam a piorar resultados na leitura em estudo internacional

© Michael Loccisano/Getty Images/AFP

Os alunos portugueses do 4.º ano de escolaridade pioraram o desempenho na leitura entre 2016 e 2021, baixando de uma média de 528 pontos em 2016 para 520 (menos 8 pontos), de acordo com o estudo internacional Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), divulgado esta terça-feira.

Já na última edição deste estudo que de cinco em cinco anos avalia a literacia de leitura de alunos de todo o mundo, os estudantes portugueses tinham obtido um resultado inferior à avaliação anterior, menos 11 pontos em 2016 face do obtido em 2011 (541).

Apenas 6% dos alunos alcançaram o nível de desempenho em leitura avançado (mais de 625 pontos nas provas do PIRLS); 36% chegaram ao desempenho elevado; 75% conseguiram pelo menos o nível intermédio e 94% obtiveram um desempenho baixo (menos de 400 pontos), enquanto 6% dos alunos não atingiram o nível mínimo de desempenho.

Ouvida pela TSF, a comissária do Plano Nacional de Leitura, Regina Duarte, assinala o facto de o gosto pela leitura não ter grandes efeitos nos resultados escolares

Em comparação com os 43 países que aplicaram o estudo no final do 4.º ano de escolaridade (no mesmo período que em Portugal), o país ocupa o 22.º lugar do ranking. No entanto, quando comparado com todos 65 países e regiões avaliados (incluindo os que realizaram as provas entre agosto e dezembro de 2021 e entre março e julho de 2022), Portugal posiciona-se no 29.º lugar.

Em ambos os casos é uma subida em relação a 2016, quando Portugal ocupava o 30.º lugar do ranking entre 50 países avaliados. Em 2011, o primeiro ano em que o país participou no PIRLS, conseguiu ficar na 19.ª posição.

Os alunos de Singapura obtiveram a pontuação média mais elevada nas provas desta edição - 587 pontos - enquanto Portugal apresentou uma pontuação média semelhante à dos alunos da Eslovénia (520 pontos), Espanha (521 pontos), Nova Zelândia (521 pontos), Alemanha (524 pontos), Malta (515 pontos), França (514 pontos), Sérvia (514 pontos) e Albânia (513 pontos).

Num período marcado em parte pela pandemia, dois terços dos países tiveram um declínio no desempenho médio em leitura entre 2016 e 2021. No caso português, 85% dos alunos ficaram em casa devido à Covid-19 e cerca de dois terços dos pais desses alunos referem que a aprendizagem foi, em certa medida, afetada negativamente.

Pais que gostam de ler: uma influência positiva

Segundo este estudo, 60% dos alunos portugueses dizem gostar muito de ler, mas não existe uma associação positiva entre o gosto pela leitura e os resultados das provas do PIRLS (os alunos que disseram não gostar de ler até pontuaram mais cinco pontos do que os alunos que disseram gostar muito de ler).

No entanto, o tempo passado a ler faz a diferença: os alunos que leem entre uma e duas horas por dia pontuaram, em média, mais 20 pontos em relação aos alunos que leem menos de 30 minutos. Além disso, os alunos cujos pais gostam muito de ler (cerca de um terço) obtiveram uma pontuação média de 543 pontos, mais 42 pontos do que os alunos cujos pais não gostam de ler.

A dedicação da família à escola é relevante: os alunos com pais que, segundo os diretores, apresentam um envolvimento muito elevado nas atividades da escola obtiveram mais 80 pontos do que os pais que têm um muito baixo envolvimento.

Ter um quarto próprio e ligação à internet, ter mais de cem livros em casa, ter acesso a frequente a atividades de literacia informal em casa são também fatores que impactaram o desempenho pela positiva. Os alunos com um estatuto socioeconómico mais elevado tiveram uma pontuação média 67 pontos mais alta (555 contra 488 pontos de alunos com um estatuto socioeconómico inferior).

O mesmo se diz da frequência de educação pré-escolar - os alunos que frequentaram a educação pré-escolar obtiveram, em média, mais 26 pontos do que aqueles que não frequentaram esta modalidade de ensino (mais 32 pontos no caso de alunos que frequentaram três ou mais anos de educação pré-escolar).

As raparigas obtiveram uma pontuação média superior à dos rapazes (523 vs 517 pontos) e quanto aos alunos das escolas privadas, alcançaram, em média, mais 39 pontos do que os alunos que frequentam estabelecimentos de ensino públicos (554 vs 515 pontos).

Digital traz mais dificuldades?

Em 2021, o PIRLS transitou para a avaliação digital, mas alguns alunos (2098 num total de 6111) ainda fizeram as provas em papel. No caso português, os resultados foram melhores para os últimos:

Os alunos que realizaram o teste em papel alcançaram um resultado médio de 531 pontos, mais 11 pontos em relação aos alunos que realizaram o digital, e mais três pontos comparativamente com o resultado alcançado em 2016 (quando todas as provas foram em papel).

"Um resultado mais baixo nas provas digitais que nas provas em papel não deixa de mostrar que há ainda caminho por fazer neste domínio", reconhece o Ministério da Educação, apesar de defender que Portugal "não deve deixar de acompanhar a transição para o digital, que todos os países estão a fazer".

O gabinete de João Costa lembra que as provas do PIRLS de 2021 correspondem à transposição para o formato digital de uma prova criada para o papel (não foram originalmente criadas para o meio digital), o que as distingue das provas de aferição que esta terça-feira arrancam em formato digital para milhares de alunos portugueses.

Por exemplo, a organização das perguntas nas provas digitais (por comparação com a versão em papel) nem sempre permite visualizar em simultâneo os textos e as questões, obrigando os alunos a voltar atrás, justifica o ministério da Educação. Isto quando nas provas de aferição nacionais, "concebidas de raiz para formato digital", é possível consultar os textos enquanto são apresentadas as questões.

Na edição de 2021 participaram no PIRLS 6111 mil alunos portugueses, 5936 pais, 376 professores e 196 diretores de escolas.