Amadora-Sintra pede jornais para doentes que passam semanas sozinhos

© Leonardo Negrão / Global Imagens

Por Sara de Melo Rocha 02 Fevereiro, 2021 • 08:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Há centenas de doentes em todo o país que passam várias semanas sozinhos sem direito a visitas. Estão internados devido à Covid-19, mas também com outras patologias.

Para ajudar a entreter os pacientes, o Hospital Professor Dr. Fernando Fonseca, mais conhecido por Amadora-Sintra, está a fazer um apelo nas redes sociais para a doação de jornais ou revistas recentes.

"É uma coisa tão pequenina, tão simbólica mas uma revista ou um jornal traz uma ocupação muito boa para estas pessoas que estão internadas", conta Filipe Gama, enfermeiro no hospital Amadora-Sintra.

Através da leitura de jornais e revistas, os profissionais de saúde da instituição esperam ajudar os doentes a passarem os dias mas também a sentirem-se mais norteados.

"Os doentes mais velhos e não só ficam desorientados no tempo e no espaço", explica.

Há pacientes que sofrem de Alzheimer e outros quadros demenciais próprios de idades mais avançadas que ficam desorientados, sobretudo porque não recebem visitas durante semanas e não têm televisão no quarto.

A partilha do apelo nas redes sociais já começa a surtir efeito, com vários grupos de comunicação a fazerem chegar exemplares de jornais e revistas ao hospital, como é o caso do Global Media Group.

Os jornais que vão chegando ficam em quarentena um ou dois dias, seguindo depois para os doentes. Quem quiser doar pode ligar ou escrever para o hospital através dos contactos neste site.

Os doadores devem fazer chegar o material ao hospital. Para quem não tiver maneira de transportar os jornais e revistas, Filipe Gama afirma que alguns particulares têm usado serviços de estafetas que fazem entregas em Lisboa.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19