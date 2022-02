Ambições e argumentos de Putin, avanço russo na Ucrânia e outros destaques TSF

Vladimir Putin © Alexey Nikolsky/Sputnik/AFP

Passadas quase 24 horas desde que a Rússia começou a invasão à Ucrânia, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden - que anunciou novas sanções -, alerta que as ambições de Vladimir Putin vão "muito além" da Ucrânia e que este quer "restabelecer a União Soviética".

O líder russo justificou mesmo a invasão como uma necessidade absoluta. Diz Putin que não tinha outra forma de defender a Rússia.

A nível europeu, já está fechado um acordo preliminar para que o novo pacote de sanções contra a Rússia - e agora também contra a Bielorrússia - seja aprovado.

Em Lisboa, esta tarde, ouviram-se palavras de ordem contra Putin e contra a guerra. A comunidade russa em Portugal quer mostrar ao mundo de que lado está.

E o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vê nos últimos desenvolvimentos uma "violação flagrante" do direito internacional.

Feitas as contas, a Rússia vê este primeiro dia como um sucesso.

Um minuto e quarenta e nove segundos: foi este o tempo que Jerónimo de Sousa dedicou ao tema das operações militares russas. Sublinhou a posição do PCP sobre a "política de tensão" dos EUA e da NATO, mas também visou Putin, que acusa de um "ataque" à herança da União Soviética.

Em Portugal e longe do conflito, a Direção-Geral da Saúde está a equacionar acabar com a obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços fechados. "Vamos esperar que o vírus atinja os mínimos possíveis para nos darem alguma liberdade", diz Graça Freitas.

Ainda na Covid-19, a Agência Europeia do Medicamento recomenda a vacina Comunaty, produzida pela Moderna, para as crianças entre os 6 e os 11 anos. A dose a dar a esta faixa etária é metade da que foi dada aos adultos.

A Assembleia da República levantou a imunidade parlamentar de Eduardo Cabrita para que o ainda deputado do PS seja constituído arguido no caso do acidente que vitimou um trabalhador na A6.

Antero da Silva Resende, antigo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, morreu esta quinta-feira, aos 96 anos. Silva Resende foi o 28.º presidente da FPF, entre 1983 e 1989, incluindo durante o polémico período do caso Saltillo, relacionado com a presença portuguesa no Mundial no México em 1986.

O FC Porto qualificou-se para os oitavos de final da Liga Europa. Na segunda eliminatória, em Roma, os dragões empataram a dois golos com a Lazio, depois de ter vencido na cidade do Porto. Taremi e Uribe marcaram os golos.