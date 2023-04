Ameaça de ataques em escolas foi "brincadeira de mau gosto"

Magina da Silva, diretor-nacional da PSP © Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens (arquivo)

As ameaças de ataques em escolas que circulam nas redes sociais não passaram de uma "brincadeira de mau gosto", revelou esta quinta-feira o diretor nacional da PSP, Magina da Silva.

"Muitas vezes, os alunos para não irem aos exames, comunicavam alertas de bomba. É uma coisa parecida, só que esta, ainda a reboque de acontecimentos que se têm sucedido em alguns países, nomeadamente no Brasil, foi a ameaça de um ataque indiscriminado", disse.

Em declarações aos jornalistas, no âmbito de uma operação policial no bairro Pasteleria, no Porto, Magina da Silva garantiu que "as pessoas podem estar descansadas" por a ameaça está "controlada" e "rastreada".

A ameaça começou a circular através do Instagram e do WhatsApp, levando a PSP a reforça a vigilância junto a escolas.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) identificou um jovem na sequência das ameaças que surgiram nas redes sociais relativas a uma eventual invasão de uma escola no concelho de Odivelas, distrito de Lisboa.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) adianta que na semana passada foi confrontada com a publicação de mensagens nas redes sociais, onde se divulgava uma ação de invasão de uma escola do concelho de Odivelas, com recurso a armas de brancas e de fogo.