Falsa ameaça de bomba obriga à evacuação do Algarve Shopping em Albufeira

Todas as pessoas que estavam no centro comercial Algarve Shopping, no concelho de Albufeira, foram retiradas do edifício por causa de uma ameaça de bomba.

Entretanto, o centro comercial já reabriu ao público depois de, confirmou a TSF, ter sido determinado que a ameaça de bomba era falsa.

Fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) garantiu à TSF que a evacuação foi provocada por uma ameaça de bomba e as autoridades estiveram a realizar buscas no edifício.

O alerta terá sido dado perto das 15h00 e todos os pisos do centro comercial foram evacuados. Muitas pessoas permaneceram no exterior do Algarve Shopping, na freguesia de Guia, até serem autorizadas a reentrar.

Notícia atualizada às 17h35