"Ameaça terrorista" em Cabul, 1.º diploma para Portugal nos Paralímpicos e outros destaques TSF

Os Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália apelaram aos cidadãos para saírem do aeroporto de Cabul devido a "ameaça terrorista". O ministro da Defesa da Dinamarca avisou que já não é seguro voar de e para Cabul. Os Países Baixos juntaram-se a outros países europeus que suspenderam ou anunciaram a suspensão do seu envolvimento na operação de resgate de estrangeiros e afegãos. Ainda há milhares de pessoas a chegar ao aeroporto para tentar fugir do país. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse que ainda há 1500 cidadãos dos Estados Unidos à espera para sair do Afeganistão, de um total de seis mil que manifestaram intenção de sair.

Em Tóquio, nos Jogos Paralímpicos, o ciclista Telmo Pinão garantiu o primeiro diploma para Portugal, ao subir do nono para o oitavo lugar na prova dos 3.000 metros de perseguição individual C2. O atleta considerou que o diploma conquistado é "um rebuçadinho", que se junta ao recorde nacional e que o deixa ainda mais feliz.

Já o nadador Diogo Cancela estabeleceu um novo recorde nacional dos 100 metros bruços SB8, ao marcar 1.19,30 minutos nas eliminatórias, insuficiente para garantir a presença na final. Com o 12.º tempo, Diogo Cancela, que não tem o braço direito, melhorou a marca nacional de 1.21,35 minutos, que lhe pertencia desde abril de 2019.

Os politécnicos e as universidades portugueses estão prontos para acolher jovens afegãs. "Temos responsabilidade enquanto povo para acolher as jovens afegãs para poderem prosseguir estudos", diz o presidente do Conselho Coordenador dos Politécnicos à TSF. Num artigo publicado no jornal Público, o antigo Presidente da República Jorge Sampaio anunciou que a Plataforma Global para os Estudantes Sírios, a que preside, está a preparar um reforço do programa de emergência de bolsas de estudos e oportunidades académicas para jovens afegãs.

O Ministério da Justiça adiantou que já foram reabertos 22 balcões "Nascer Cidadão". De acordo com os dados avançados pela tutela à TSF, até final da próxima semana prevê-se um total de 41 balcões abertos (mais 19 do que os reabertos até agora). Desde a reabertura gradual dos balcões até à presente data, foram efetuados cerca de mil registos de nascimento nestes balcões.

No desporto, Sporting, FC Porto e Benfica ficam esta quinta-feira a conhecer os adversários na fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol, num sorteio no qual os 'leões' integram o pote 1, enquanto dragões e águias estão no pote 3. Quatro anos depois, Portugal volta a ter três equipas na fase de grupos da prova milionária, cujo sorteio se realiza a partir das 17h00.

No Japão, foi suspensa a utilização de 1,63 milhões de doses da vacina da farmacêutica norte-americana Moderna contra a Covid-19, depois de encontradas impurezas em três lotes distribuídos no país. O grupo farmacêutico japonês Takeda declarou ter recebido "informações de vários centros de vacinação, de acordo com os quais corpos estranhos foram descobertos em embalagens de vacina selados e de lotes específicos".