Ameaças a escolas foram "brincadeira de mau gosto", Stoltenberg visita Kiev e outros destaques TSF

A vigilância nas escolas foi reforçada, esta quinta-feira, após ameaças de "massacres" estarem a circular nas redes sociais. O diretor nacional da PSP, Magina da Silva, já esclareceu que não passou de uma "brincadeira de mau gosto".

No final da manhã, a PSD comunicou, ainda, que foi identificado um jovem na sequência das ameaças relativas a uma eventual invasão de uma escola no concelho de Odivelas, distrito de Lisboa.

As mensagens que têm sido divulgadas serão uma réplica do que está a acontecer no Brasil, onde também foram identificadas ameaças de massacres para o dia de hoje.

