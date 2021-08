Ameaças "reais" em Cabul, testes comparticipados em setembro e outros destaques TSF

© EPA

Um dia antes da data oficial para a saída dos Estados Unidos da América do Afeganistão, o porta-voz do Pentágono alerta para a manutenção de ameaças "reais" e "específicas" ao aeroporto da capital Cabul. "Estamos num momento particularmente perigoso", reconheceu John Kirby. Ao início da tarde, o Estado Islâmico reivindicou um ataque com seis rockets que foi intercetado.

Um dos grupos que lidera a resistência contra os taliban coloca em causa o desejo de manter o Afeganistão em segurança. "O slogan dos taliban que promete trazer paz e segurança ao Afeganistão provou estar errado."

Portugal registou, esta segunda-feira, mais 1072 casos de Covid-19 e nove mortes. O Ministério da Saúde confirmou que a comparticipação dos testes rápidos de antigénio (TRAg) de uso profissional para diagnóstico do vírus SARS-CoV-2 vai ser renovado para o mês de setembro.

A China anunciou que os menores de 18 anos só vão poder jogar online durante um máximo de três horas por semana: uma por dia, entre sexta-feira e domingo. O objetivo, garantem as autoridades chinesas, é combater o vício que se instalou no país.

Os juízes do Tribunal Constitucional decidiram, por unanimidade, pela inconstitucionalidade de normas da Lei do Cibercrime que previam o acesso a e-mails sem ordem de um juiz.

Com o mercado ibérico a bater recordes no preço da eletricidade, o presidente da Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN) explica na TSF que "não é inevitável" que a escalada dos preços tenha reflexo na fatura dos consumidores portugueses.