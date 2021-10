Amnistia Internacional pede a Governo que facilite entrega de vistos a refugiados afegãos

Pedro Neto, diretor executivo da Amnistia em Portugal © Pedro Rocha / Global Imagens

A Amnistia Internacional pede ao Governo que facilite a entrega de vistos humanitários aos refugiados afegãos que colaboraram com Portugal no Afeganistão.

Pedro Neto, diretor executivo da Amnistia em Portugal, afirma à TSF que têm recebido queixas sobretudo relativas à representação portuguesa no Paquistão: "Já tivemos notícias de pessoas mal recebidas na representação portuguesa no Paquistão. E pessoas que colaboraram com Portugal no Afeganistão não estão a ser acolhidas. É preciso que o Ministério dos Negócios Estrangeiros não fuja a estas questões como temos visto acontecer muitas vezes."

Para contornar estes problemas, a Amnistia enviou recomendações ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Administração Interna para a proteção de afegãos em risco.

As recomendações passam pelo aumento da capacidade das embaixadas e consulados a isenções de visto para afegãos e a emissão da documentação nas línguas locais. Tudo para evitar erros e dificuldades.

"Estamos a ver lições aprendidas por parte do Governo no Ministério da Administração Interna e nas secretarias de Estado das Migrações e de outras que fazem este trabalho do acolhimento e da integração. Em tudo o que é tutela do Ministério dos Negócios Estrangeiros estamos a ver os mesmos erros a serem repetidos e as mesmas não respostas a serem dadas pelo ministro e pelo Ministério. É preciso colocar meios consulares e diplomáticos para resolverem estas questões desde o Afeganistão e desde os países vizinhos do Afeganistão", sustenta Pedro Neto.