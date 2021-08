ANA alerta para longas esperas nos aeroportos nas próximas duas semanas

A empresa pede aos passageiros para que, sempre que possível, se dirijam mais cedo ao aeroporto © André Luís Alves/Global Imagens

A ANA - Aeroportos de Portugal alerta para aquilo que podem ser tempos de espera "elevados" nas próximas duas semanas nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro, Funchal, Porto Santo e Ponta Delgada.

Em causa está a greve parcial anunciada pelo Sindicato dos Inspetores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras (SIIFF) para o período entre 14 e 31 de agosto.

Em comunicado, a ANA garante que fará "tudo o que estiver ao seu alcance para mitigar os constrangimentos causados aos passageiros".

A empresa pede aos passageiros para que, sempre que possível, se dirijam mais cedo ao aeroporto quando têm viagens com destino a países fora do espaço Schengen.

A greve do Sindicato dos Inspetores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras foi convocada devido ao atraso do Governo em aprovar o projeto de lei que prevê a dispersão de competências policiais do SEF pela PJ, PSP e GNR e que ditará o fim do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

O sindicato acusa o Ministro da Administração Interna de "opacidade e leviandade" no processo de extinção do SEF.