Ana Catarina Mendes quer PS com "maioria absoluta", Costa bipolariza legislativas e outros destaques TSF

Por TSF 03 Janeiro, 2022 • 11:56

Ana Catarina Mendes quebrou o tabu e recorreu à palavra "absoluta" para descrever a maioria que o Partido Socialista pretende alcançar a 30 de janeiro. No programa O Princípio da Incerteza, que passa na TSF, a líder parlamentar do PS afirma que não tem receio em pedir a maioria absoluta porque, defende Ana Catarina Mendes, os portugueses conhecem bem a capacidade de diálogo de António Costa.

António Costa diz que a única forma de Portugal ter estabilidade é com uma maioria no Partido Socialista e bipolariza o voto entre o secretário-geral do PS e o presidente do PSD, Rui Rio. No debate frente ao cabeça de lista do Livre por Lisboa, Rui Tavares, o secretário-geral do PS afirmou que o país não pode estar dependente "do humor" de outros partidos.

Com eleitorados distintos em vista, Catarina Martins e André Ventura gastaram grande parte dos 25 minutos de debate em ataques e contra-ataques, muitas vezes em tom pessoal. A coordenadora do Bloco de Esquerda entrou logo ao ataque, referindo sempre o Chega como o partido da "extrema-direita" que é necessário meter "no seu lugar" e puxando para o debate o tema do combate à corrupção, uma das bandeiras do Chega, que acusou de nada ter feito sobre o enriquecimento injustiçado e sobre corrupção no futebol "nem um pio", além de ter votado contra os vistos-gold.

Recorde aqui também o calendário dos 30 debates televisivos que vão acontecer até 16 de janeiro, quando arranca a campanha eleitoral.

Mais de 1200 pessoas foram detidas pela GNR durante a operação "Natal e Ano Novo 2021", que terminou no domingo e que registou mais de 4300 acidentes, que provocaram 21 mortos nas estradas.

No navio cruzeiro atracado no porto de Lisboa, os passageiros com teste negativo à Covid-19 começaram a desembarcar às 06h00, estando a ser transportados para o aeroporto de Lisboa, disse o capitão Vieira Branco.

O editor livreiro Zeferino Coelho é o distinguido com o Prémio Vasco Graça Moura-Cidadania Cultural/2022, pela sua atividade de mais de 50 anos em prol da literatura e da cultura portuguesas, anunciou esta segunda-feira a Estoril Sol. Em declarações à TSF, o editor mostrou-se grato e surpreendido com a distinção e lembrou uma conversa que teve com José Saramago sobre prémios. Na altura, sobre o Nobel da Literatura.