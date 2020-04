Anadia vai testar idosos em lares do concelho para despistagem da Covid-19

© Miguel Pereira da Silva/Lusa (arquivo)

O município de Anadia iniciou, na quarta-feira, uma "campanha de testes de despiste da infeção por COVID-19" nos idosos das instituições particulares de solidariedade social (IPSS) deste concelho do distrito de Aveiro.

"Esta ação, que vinha sendo preparada pelo executivo camarário há já algum tempo, e que foi dificultada pela falta de respostas disponíveis no mercado, irá abranger, numa fase inicial, os utentes das estruturas residenciais para idosos (ERPI)", avança a Câmara Municipal liderada pela independente Teresa Cardoso.

A autarquia bairradina revela manter contacto diário com as IPSS, "no sentido de acompanhar a situação vivida em cada uma, bem como averiguar eventuais necessidades e problemas relacionados com o atual contexto de pandemia".

Até ao momento, avança a autarquia, "não foram detetadas sintomatologias ou circunstâncias que requeiram uma intervenção das entidades competentes, mas a vigilância e os cuidados continuam reforçados".

A campanha de testes é "totalmente suportada" pela autarquia, que decidiu não esperar pela intervenção das autoridades de saúde para tentar detetar, numa fase precoce, casos de pessoas que, embora assintomáticas, possam estar infetadas por Covid-19, de forma a impedir a propagação da doença nas ERPI.

"Um investimento que o município de Anadia encara como absolutamente fundamental, especialmente para serenar os idosos, os seus familiares, as equipas das ERPI e a comunidade em geral", refere a autarquia, em nota divulgada na noite de quarta-feira.

Anadia é a segunda Câmara, na Bairrada, a investir em testes de despistagem da infeção Covid-19 entre os munícipes mais vulneráveis.

Na quarta-feira, o vizinho concelho de Oliveira do Bairro anunciou a compra de mil testes de deteção da Covid-19, produzidos na Alemanha e aprovados pelo Infarmed, para despiste da infeção nos grupos mais vulneráveis da população do concelho, um investimento a rondar os 50 mil euros.

"A realização de testes à Covid-19 é, nesta fase, a melhor forma de prevenção para a população mais vulnerável, idosos institucionalizados e seus cuidadores e profissionais que prestam serviços essenciais à população, sejam do município ou de outras entidades", justificou o presidente da Câmara de Oliveira do Bairro, o centrista Duarte Novo.

O novo coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 foi detetado na China em dezembro de 2019 e já infetou mais de 905 mil pessoas em todo o mundo, das quais quase 46 mil morreram. Ainda nesse universo de doentes, pelo menos 176.500 recuperaram.

Em Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados a 02 de março, o último balanço da Direção-Geral da Saúde indicava 8.251 infeções confirmadas. Desse universo de doentes, 187 morreram, 726 estão internados em hospitais, 43 recuperaram e os restantes convalescem em casa ou noutras instituições.