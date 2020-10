ANAFRE acredita que proibir circulação entre concelhos vai diminuir acesso aos cemitérios

© Rui Oliveira/Global Imagens

Por Rui Silva com Sara Beatriz Monteiro 23 Outubro, 2020 • 10:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) considera que a proibição da circulação entre concelhos de 30 de outubro a 3 de novembro vai levar a uma diminuição das deslocações aos cemitérios.

Em entrevista à TSF, Jorge Veloso diz não saber qual a melhor solução para a afluência massiva aos cemitérios na altura do dia de todos os santos e do dia dos fiéis defuntos, uma vez que "isto implica mexer com muitos fatores morais, religiosos". Ainda assim, na sua perspetiva, a medida do Governo terá efeitos positivos: "Penso que ela irá contribuir para um menor acesso aos cemitérios e possibilitará haver mais segurança."

Jorge Veloso adianta ainda que a regra, na maior parte das freguesias, será "manter os cemitérios abertos", ainda que com medidas de segurança mais apertadas, ou seja, "obrigando à utilização de máscara, utilizando gel, tentando criar circuitos de entrada e saída, de modo a que haja o mínimo possível de contacto e limitar a presença dentro dos cemitérios".

"Não é uma situação fácil, mas vamos tentar fazer o melhor e que esse melhor seja não contribuir para mais casos do que, infelizmente, já existem no nosso país", remata.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19